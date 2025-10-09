Aurora Ramazzotti e l' annuncio che i fan non si aspettavano più | Che ansia!

Milleunadonna.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 luglio 2026. È questa la data decisa da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza per il loro matrimonio. La coppia, che ha accolto nel 2023 il figlio primogenito, convolerà a nozze e ad annunciarlo è stata la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti che ha svelato alcuni dettagli.L'annuncio"Succederà. Non avevamo dubbi però ora esiste una data quindi succederà. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

aurora ramazzotti e l annuncio che i fan non si aspettavano pi249 che ansia

© Milleunadonna.it - Aurora Ramazzotti e l'annuncio che i fan non si aspettavano più: "Che ansia!"

In questa notizia si parla di: aurora - ramazzotti

Michelle Hunziker relax in costume con Aurora Ramazzotti e il bikini nero è una favola

Goffredo Cerza, come è cambiato il futuro marito di Aurora Ramazzotti dopo il trapianto di capelli (nella clinica di Cristiano Ronaldo): prima e dopo

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, sorrisi e sintonia: la foto di Aurora è una “questione di famiglia”

aurora ramazzotti annuncio fanAurora Ramazzotti, rivelata la data delle nozze: retroscena su location e invitati - Aurora Ramazzotti ha reso nota la data esatta del matrimonio con Goffredo Cerza, ecco quando i due giovani si sposeranno ... Lo riporta gossipetv.com

aurora ramazzotti annuncio fanAurora Ramazzotti annuncia la data del matrimonio con Goffredo Cerza: "Ho già l'ansia" - Aurora Ramazzotti ha annunciato la data del matrimonio con Goffredo Cerza: "Ho già l'ansia" ha detto. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Aurora Ramazzotti Annuncio Fan