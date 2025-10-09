Aurora Ramazzotti annuncia la data del matrimonio con Goffredo Cerza | Ho già l' ansia

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha svelato il giorno delle nozze con una serie di storie su Instagram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Aurora Ramazzotti annuncia la data del matrimonio con Goffredo Cerza: "Ho già l'ansia"

In questa notizia si parla di: aurora - ramazzotti

