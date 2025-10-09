Audi Q4 e-tron Custom edition | l’elettrico premium accessibile con incentivi

(Adnkronos) – Audi amplia l’offerta del suo SUV compatto a zero emissioni con la nuova Q4 e-tron Custom edition, una serie speciale che nasce dalla versione 40 e-tron da 204 CV. Con un listino fissato a 42.690 euro, l’inedita proposta entra a pieno titolo negli incentivi statali 2025, permettendo di ottenere vantaggi economici fino a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

