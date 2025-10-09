Milano, 9 ottobre 2025 – Incidente questa mattina, giovedì 9 ottobre, a Milano, in via Aldini, nel quartiere di Quarto Oggiaro. Due donne di 86 e 84 anni sono state investite sulle strisce da un'auto guidata da una 79enne. Il bilancio dell’incidente è pesante: una delle due anziane ferite è in gravi condizioni. Dinamica dell'incidente. L’impatto è avvenuto intorno alle 11 in via Aldini mentre le due, a braccetto, si trovavano in prossimità di un attraversamento pedonale. L'investitrice si è fermata a prestare i primi soccorsi. Intervento dei soccorsi. Sul posto Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato due ambulanze e due automediche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Attraversano le strisce tenendosi a braccetto, anziane amiche investite da una 79enne: una è grave