Attirare a Forlì un distretto di imprese dell' aerospazio per fare parti avanzate di satelliti | il Comune ci mette i terreni

Sette aziende della regione si metteranno insieme per creare una filiera specializzata in aerospazio che si occuperà della costruzione di componenti spaziali altamente innovativi che rappresenterebbero un unicum in Europa. E la sede di tutto questo sarà a Forlì, nel distretto aerospaziale vicino. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

La voce delle imprese: "Tutelare il modello di concertazione per salvare il distretto" - "Non ci siamo mai tirati indietro di fronte a situazioni di emergenza" e anche in questa fase straordinaria per una città senza guida politica, industriali ed artigiani si sono uniti e all’unisono ... Lo riporta lanazione.it

Il distretto nato a Pavia che attrae le imprese e crea occupazione alta - Il distretto della microelettronico, nato a Pavia, è esempio dell’eccellenza lombarda, della capacità di attrarre imprese all’avanguardia (22 aziende) e di creare lavoro di qualità. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it