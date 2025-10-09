Attilio Fontana a Tokyo | Missione consolida i rapporti Lombardia-Giappone – Il video
(Agenzia Vista) Tokyo, 09 ottobre 2025 “Consolidare i rapporti che esistono fra la Lombardia e il Giappone – ha detto il presidente Attilio Fontana durante la missione a Tokyo – è fondamentale per accrescere le opportunità di collaborazione che già, ogni anno, aumentano sia per numero che per rilevanza. Sono assolutamente convinto che il rafforzamento dei rapporti tra questi due Paesi amici, sia storicamente che culturalmente, debba essere sostenuto con grande determinazione. Soprattutto in questo momento storico”. Nello specifico, il presidente ha partecipato all’evento di celebrazione dello sport italiano nel mondo durante il quale è stato approfondito il tema delle Olimpiadi 2026. 🔗 Leggi su Open.online
