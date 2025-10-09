Attilio Carbone festeggia 61 anni di radio e di Melodie Italiane | un ponte tra Italia e Stati Uniti che non si è mai interrotto
di Pino Cinquegrana Da New York a Long Island, passando per la Calabria e l’Italia intera, oggi la comunità italoamericana celebra i 61 anni di carriera di Attilio Carbone, voce storica e ambasciatore della musica e della cultura italiana negli Stati Uniti. Da parte nostra, un affettuoso augurio a un professionista autentico, instancabile e appassionato: buon anniversario, Attilio! Sessantuno anni di microfono, di emozioni, di storie e canzoni che profumano d’Italia. È questo il traguardo che Attilio Carbone, conduttore e ideatore del popolare programma radiofonico “Melodie Italiane”, celebra oggi con la semplicità e la gratitudine di chi ha fatto della radio una missione di vita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: attilio - carbone
Orgoglio Maieratano e Francavilla Angitola – La Città del Drago: Pino Cinquegrana in diretta con Attilio Carbone su Radio WGBB New York
WGBB Radio: da New York Attilio Carbone intervista live l’antropologo italiano Pino Cinquegrana
Quando la voce di WGBB incontra le immagini di Canale Italia: Massimo Martire e Attilio Carbone uniscono New York, Rubano, Dolo e Cosoleto in un grande evento radio-televisivo
() Lino Banfi e il mitico Napoleone ? IMDB: 5/10 (586 voti) Sergio Corbucci #Robadaricchi * #PaoloVillaggio (Attilio Carbone) #SerenaGrandi (Dora) #MaurizioMicheli (Guidobaldo) #AldoRalli (il direttore delle assicurazioni) - facebook.com Vai su Facebook