Attilio Carbone festeggia 61 anni di radio e di Melodie Italiane | un ponte tra Italia e Stati Uniti che non si è mai interrotto

di Pino Cinquegrana Da New York a Long Island, passando per la Calabria e l’Italia intera, oggi la comunità italoamericana celebra i 61 anni di carriera di Attilio Carbone, voce storica e ambasciatore della musica e della cultura italiana negli Stati Uniti. Da parte nostra, un affettuoso augurio a un professionista autentico, instancabile e appassionato: buon anniversario, Attilio! Sessantuno anni di microfono, di emozioni, di storie e canzoni che profumano d’Italia. È questo il traguardo che Attilio Carbone, conduttore e ideatore del popolare programma radiofonico “Melodie Italiane”, celebra oggi con la semplicità e la gratitudine di chi ha fatto della radio una missione di vita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

