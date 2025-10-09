Attilio Carbone festeggia 61 anni di radio e di Melodie Italiane | un ponte tra Italia e Stati Uniti che non si è mai interrotto

Laprimapagina.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Pino Cinquegrana Da New York a Long Island, passando per la Calabria e l’Italia intera, oggi la comunità italoamericana celebra i 61 anni di carriera di Attilio Carbone, voce storica e ambasciatore della musica e della cultura italiana negli Stati Uniti. Da parte nostra, un affettuoso augurio a un professionista autentico, instancabile e appassionato: buon anniversario, Attilio! Sessantuno anni di microfono, di emozioni, di storie e canzoni che profumano d’Italia. È questo il traguardo che Attilio Carbone, conduttore e ideatore del popolare programma radiofonico “Melodie Italiane”, celebra oggi con la semplicità e la gratitudine di chi ha fatto della radio una missione di vita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

attilio carbone festeggia 61 anni di radio e di melodie italiane un ponte tra italia e stati uniti che non si 232 mai interrotto

© Laprimapagina.it - Attilio Carbone festeggia 61 anni di radio e di “Melodie Italiane”: un ponte tra Italia e Stati Uniti che non si è mai interrotto

In questa notizia si parla di: attilio - carbone

Orgoglio Maieratano e Francavilla Angitola – La Città del Drago: Pino Cinquegrana in diretta con Attilio Carbone su Radio WGBB New York

WGBB Radio: da New York Attilio Carbone intervista live l’antropologo italiano Pino Cinquegrana

Quando la voce di WGBB incontra le immagini di Canale Italia: Massimo Martire e Attilio Carbone uniscono New York, Rubano, Dolo e Cosoleto in un grande evento radio-televisivo

Cerca Video su questo argomento: Attilio Carbone Festeggia 61