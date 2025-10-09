' Atti Futuri' serata finale del Concorso di Drammaturgia Contemporanea

Si conclude giovedì 9 ottobre 2025 al Teatro Nuovo di Pisa l’edizione 2025 di Atti Futuri, Concorso di Drammaturgia e Produzione teatrale ideato e promosso da Teatro Nuovo di Pisa Binario Vivo insieme a Pilar Ternera Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno e Remuda Teatro, in collaborazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it