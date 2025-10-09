Attenzione carico sogni
“Attenzione, carico sogni. La Luna piena di ieri in una foto un po’ particolare”. Scatto di Antonio Provenzano da Alezio.La foto del lettore.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: attenzione - carico
Vi presentiamo la Dott.ssa M. Antonella Simeone, psicologa clinica e della riabilitazione. Svolge attività clinica e di supporto psicologico, con particolare attenzione alla presa in carico globale della persona e all’integrazione di competenze multidisciplinari. Co - facebook.com Vai su Facebook