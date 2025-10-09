Attenti al Libro è la nuova serata one-shot di Rai 3 firmata Rai Cultura e condotta da Francesca Fialdini, in onda questa sera, giovedì 9 ottobre, in prime time. Un viaggio giocoso e appassionato nel mondo della lettura che riunisce artisti, scrittori, attori e musicisti per raccontare, a modo loro, il rapporto con i libri. Indice. Attenti Al Libro su Rai 3 – Format e categorie: quando la lettura diventa spettacolo. Il cast completo degli ospiti. Omaggi d’autore: Benni, Camilleri, Simenon, Murgia. Perché non perderlo. FAQ Attenti al libro Rai 3. Attenti Al Libro su Rai 3 – Format e categorie: quando la lettura diventa spettacolo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Attenti al Libro: su Rai 3 una serata evento con Francesca Fialdini e un parterre d’eccezione