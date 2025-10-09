attenti al libro serata one shot di rai 3 con francesca fialdini e un ricco cast

Attenti al Libro è il titolo scelto per il nuovo programma di Rai Cultura, in onda questa sera, giovedì 9 ottobre, in un’unica serata su Rai 3 con la conduzione di Francesca Fialdini. Un viaggio nel mondo dei libri, un luogo d’incontro tra artisti, scrittori, cantanti e protagonisti della cultura. Un ricco parterre ha accettato l’invito di Francesca Fialdini a ‘giocare’, portando in scena, ciascuno a modo suo, il proprio rapporto con i libri e con la lettura. Saranno attesi, fra gli altri, Ambra Angiolini, Diodato, Corrado Augias, Veronica Gentili, Umberto Orsini, Ernia, Enzo Iacchetti, Alba Rohrwacher, Aldo Cazzullo, Geppi Cucciari e Maurizio De Giovanni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

