Attenti al Libro serata one-shot di Rai 3 con Francesca Fialdini e un ricco cast
Attenti al Libro è il titolo scelto per il nuovo programma di Rai Cultura, in onda questa sera, giovedì 9 ottobre, in un’unica serata su Rai 3 con la conduzione di Francesca Fialdini. Un viaggio nel mondo dei libri, un luogo d’incontro tra artisti, scrittori, cantanti e protagonisti della cultura. Un ricco parterre ha accettato l’invito di Francesca Fialdini a ‘giocare’, portando in scena, ciascuno a modo suo, il proprio rapporto con i libri e con la lettura. Saranno attesi, fra gli altri, Ambra Angiolini, Diodato, Corrado Augias, Veronica Gentili, Umberto Orsini, Ernia, Enzo Iacchetti, Alba Rohrwacher, Aldo Cazzullo, Geppi Cucciari e Maurizio De Giovanni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Save the date! Il 7 ottobre 2025 alle ore 18:00, la nostra Giuseppa Vittorini presenterà in anteprima il suo primo libro: “Elvira Notari – Muta” (De Nigris Editore) Sarà ospite di Lucio Pierri nella trasmissione “Attenti al Lucio”, in onda su TeleCapri – Canale - facebook.com Vai su Facebook
Su Rai3 puntata di Attenti al Libro con ex allievi dell’Accademia della Fondazione Inda - Un gruppo di ex allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico sarà tra i grandi protagonisti di una serata speciale dedicata al mondo della cultura e dei libri. Segnala siracusaoggi.it
