Giovedì 9 ottobre, in prima serata su Rai3, Francesca Fialdini conduce “Attenti al Libro”, un nuovo programma di Rai Cultura. Una parata di celebrità per la festa dei libri e della lettura. Artisti, scrittori, cantanti, personalità del mondo della cultura da Ambra Angiolini a Diodato, da Corrado Augias a Veronica Gentile, da Umberto Orsini a Ernia da Enzo Iacchetti a Alba Rohrwacher, da Aldo Cazzullo. E ancora Geppi Cucciari che torna su Rai3 giovedì 16 con “Splendida Cornice”, Maurizio De Giovanni e molti altri insieme a loro, hanno accettato di giocare con Francesca Fialdini portando in scena ciascuno a modo loro il proprio rapporto con i libri e con la lettura. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ATTENTI AL LIBRO: LA SERATA EVENTO DI RAI3 CON TANTE CELEBRITÀ ACCOLTE DALLA FIALDINI