. Attenti al libro è una serata all’insegna della cultura in onda in prima serata su Rai 3 questa sera, 9 ottobre 2025, con la conduzione di Francesca Fialdini. Artisti, scrittori, cantanti, personalità del mondo della cultura portano in scena ciascuno a modo loro il proprio rapporto con i libri e con la lettura. Vediamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Artisti, scrittori, cantanti, personalità del mondo della cultura da Ambra Angiolini a Diodato, da Corrado Augias a Veronica Gentile, da Umberto Orsini a Ernia da Enzo Iacchetti a Alba Rohrwacher, da Aldo Cazzullo, Geppi Cucciari a Maurizio De Giovanni e molti altri insieme a loro, hanno accettato di giocare con Francesca Fialdini portando in scena ciascuno a modo loro il proprio rapporto con i libri e con la lettura. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Attenti al libro: anticipazioni e ospiti della serata su Rai 3 con Francesca Fialdini