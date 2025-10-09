Attacco informatico a rischio i dati dei clienti di Dolomiti Energia

Una comunicazione, quella ricevuta ieri, mercoledì 8 ottobre, da tantissimi clienti di Dolomiti Energia, di cui gli stessi avrebbero fatto volentieri a meno. Il riferimento è alla notifica dell’attacco informatico avvenuto lo scorso 13 settembre a un fornitore della compagnia che ha interessato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

