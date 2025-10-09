Attacco di droni a Odessa pompieri tra fiamme e soccorso ai feriti
Milano, 9 ott. (askanews) - I video diffusi dal Servizio di Emergenza Statale ucraino mostrano i vigili del fuoco impegnati a domare un incendio e a prestare soccorso a una vittima nella regione di Odessa. Grandi incendi sono scoppiati in questa regione meridionale dell'Ucraina dopo un attacco di droni russi, che ha ferito almeno cinque persone, secondo i servizi di emergenza ucraini. Gli attacchi hanno causato incendi in due edifici residenziali, una stazione di servizio, un edificio amministrativo e una struttura portuale, dove hanno preso fuoco contenitori di olio vegetale e pellet di legno, hanno aggiunto i servizi di emergenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: droni - odessa
Almeno 20 droni russi su Odessa, un morto
Ucraina, attacco Russia su Odessa. Mosca: “Abbattuti 71 droni Kiev nella notte”
Guerra Ucraina, Mosca attacca: droni e missili su Kiev e Odessa, almeno una vittima
Nella notte, l’Ucraina è stata colpita da oltre cinquanta missili e cinquecento droni lanciati dalla Russia. Le regioni di Leopoli, Odessa, Zaporizhzhia, Kharkiv e altre sono state bersagliate. Cinque persone sono morte, dieci sono rimaste ferite. Gli obiettivi non e - X Vai su X
Massiccio attacco di droni verso Leopoli, Zhytomyr, Ternopil, Uman, Vinnytsia, Odessa - facebook.com Vai su Facebook
Attacco russo con droni a Odessa: feriti e danni al porto - Il 9 ottobre un attacco russo con droni ha ferito alcune persone e danneggiato infrastrutture portuali ed energetiche nella regione ucraina di Odessa. Scrive tg24.sky.it
Ucraina, attacco missilistico e di droni su Odessa. Zelensky: "Candidiamo Trump al Nobel se garantirà la tregua con Mosca" - "L'Ucraina è pronta a candidare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al Nobel per la Pace se contribuirà a garantire un cessate il fuoco con ... Come scrive affaritaliani.it