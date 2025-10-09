Milano, 9 ott. (askanews) - I video diffusi dal Servizio di Emergenza Statale ucraino mostrano i vigili del fuoco impegnati a domare un incendio e a prestare soccorso a una vittima nella regione di Odessa. Grandi incendi sono scoppiati in questa regione meridionale dell'Ucraina dopo un attacco di droni russi, che ha ferito almeno cinque persone, secondo i servizi di emergenza ucraini. Gli attacchi hanno causato incendi in due edifici residenziali, una stazione di servizio, un edificio amministrativo e una struttura portuale, dove hanno preso fuoco contenitori di olio vegetale e pellet di legno, hanno aggiunto i servizi di emergenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Attacco di droni a Odessa, pompieri tra fiamme e soccorso ai feriti