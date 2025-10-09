Atp Shanghai 2025 eterno Djokovic | batte Bergs e vola in semifinale
Eterno Novak Djokovic. A 38 anni suonati il campione serbo, ex numero 1 del mondo, si qualifica per le semifinali del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai. Al termine di una partita combattutissima, a tratti spettacolare, Djokovic ha fatto valere la sua maggiore esperienza per battere il talentuoso belga Zizou Bergs con il punteggio 6-3, 7-5 dopo 1 ora e 50 minuti. Per Djokovic è la decima semifinale in carriera a Shanghai, affronterà ora la rivelazione monegasca Valentin Vacherot, che ha battuto il danese Holger Rune (10) per 2-6, 7-6 (4), 6-4. Avanza anche Vacherot: sconfitto Rune. Continua la favola di Valentin Vacherot. 🔗 Leggi su Lapresse.it
