Atp Shanghai 2025 eterno Djokovic | batte Bergs e vola in semifinale 

Lapresse.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eterno Novak Djokovic. A 38 anni suonati il campione serbo, ex numero 1 del mondo, si qualifica per le semifinali del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai. Al termine di una partita combattutissima, a tratti spettacolare, Djokovic ha fatto valere la sua maggiore esperienza per battere il talentuoso belga Zizou Bergs con il punteggio 6-3, 7-5 dopo 1 ora e 50 minuti. Per Djokovic è la decima semifinale in carriera a Shanghai, affronterà ora la rivelazione monegasca Valentin Vacherot, che ha battuto il danese Holger Rune (10) per 2-6, 7-6 (4), 6-4.  Avanza anche Vacherot: sconfitto Rune. Continua la favola di Valentin Vacherot. 🔗 Leggi su Lapresse.it

atp shanghai 2025 eterno djokovic batte bergs e vola in semifinale160

© Lapresse.it - Atp Shanghai 2025, eterno Djokovic: batte Bergs e vola in semifinale 

In questa notizia si parla di: shanghai - eterno

atp shanghai 2025 eternoDiretta Atp Shanghai 2025/ Djokovic piega Berga in due set e vola in semifinale! (oggi 9 ottobre) - Diretta Atp Shanghai 2025: continua la favola di Valentin Vacherot che elimina Holger Rune in rimonta e in semifinale sfiderà Novak Djokovic. Si legge su ilsussidiario.net

atp shanghai 2025 eternoDjokovic eterno, batte Bergs e vola in semifinale a Shanghai per la decima volta! - A 38 anni si qualifica per le semifinali del "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento di Shanghai. Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Atp Shanghai 2025 Eterno