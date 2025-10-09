Al Atp Shanghai 2025 torna in campo oggi, 9 ottobre, Novak Djokovic, attuale numero 5 del mondo, che affronterà ai quarti di finale il numero 44, il belga Zizou Bergs. L’ex numero uno aveva superato a fatica gli ottavi accusando anche un malore e vomitando in campo a causa del grande caldo in Cina ma sconfiggendo lo spagnolo Jaume Munar (n.41) con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-2 dopo due ore e 40 minuti. Djokovic-Bergs: a che ora e dove vederlo. Il match avrà luogo alle 12.30 (ora italiana). La partita, come tutte quelle del Atp Shanghai 2025, è trasmessa in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Shanghai 2025, Djokovic oggi in campo: a che ora e dove vederlo