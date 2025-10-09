Atp Shanghai 2025 Djokovic oggi in campo | a che ora e dove vederlo

Lapresse.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Atp Shanghai 2025 torna in campo oggi, 9 ottobre, Novak Djokovic, attuale numero 5 del mondo, che affronterà ai quarti di finale il numero 44, il belga Zizou Bergs. L’ex numero uno aveva superato a fatica gli ottavi accusando anche un malore e vomitando in campo a causa del grande caldo in Cina ma sconfiggendo  lo spagnolo Jaume Munar  (n.41) con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-2 dopo due ore e 40 minuti. Djokovic-Bergs: a che ora e dove vederlo. Il match avrà luogo alle 12.30 (ora italiana). La partita, come tutte quelle del Atp Shanghai 2025, è trasmessa in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. 🔗 Leggi su Lapresse.it

atp shanghai 2025 djokovic oggi in campo a che ora e dove vederlo

© Lapresse.it - Atp Shanghai 2025, Djokovic oggi in campo: a che ora e dove vederlo

In questa notizia si parla di: shanghai - djokovic

Djokovic si fa male ma vola ai quarti: Munar battuto a Shanghai

Djokovic cambia idea: si è iscritto a Shanghai. Lo vedremo anche alle Finals?

Djokovic sorprende: giocherà il Masters 1000 di Shanghai

atp shanghai 2025 djokovicDiretta Atp Shanghai 2025/ Bergs Djokovic streaming video tv: ecco i primi quarti! (oggi 9 ottobre) - Diretta Atp Shanghai 2025 streaming video tv: Rune Vacherot e Bergs Djokovic sono i primi due quarti di finale nel Masters 1000 in Cina. Da ilsussidiario.net

atp shanghai 2025 djokovicPronostico Munar-Djokovic 7 Ottobre: Ottavi ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Martedì 7 Ottobre, per giocare gli ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Munar- Lo riporta bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Shanghai 2025 Djokovic