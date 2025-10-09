ATP Shanghai 2025 De Minaur e Auger-Aliassime a caccia della semifinale e di punti per la Race
Si completano i match dei quarti di finale al Masters 1000 di Shanghai. Si conosceranno i nomi degli altri due semifinalisti, dopo quelli di Novak Djokovic e dell’incredibile sorpresa Valentin Vacherot. Una giornata anche molto importante in ottica qualificazione alle ATP Finals, con due protagonisti della Race in campo. Il primo di questi è Felix Auger-Aliassime, che affronterà il francese Arthur Rinderknech, che spera di seguire le orme del cugino Vacherot e di continuare il suo cammino in quel di Shanghai, dove ha raggiunto per la prima volta i quarti. Dall’altra parte, però, c’è un Auger-Aliassime che è in grande forma e che soprattutto continua a tenere viva la speranza di volare a Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it
