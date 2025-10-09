ATP Shanghai 2025 De Minaur e Auger-Aliassime a caccia della semifinale e di punti per la Race

Oasport.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si completano i match dei quarti di finale al Masters 1000 di Shanghai. Si conosceranno i nomi degli altri due semifinalisti, dopo quelli di Novak Djokovic e dell’incredibile sorpresa Valentin Vacherot. Una giornata anche molto importante in ottica qualificazione alle ATP Finals, con due protagonisti della Race in campo. Il primo di questi è Felix Auger-Aliassime, che affronterà il francese Arthur Rinderknech, che spera di seguire le orme del cugino Vacherot e di continuare il suo cammino in quel di Shanghai, dove ha raggiunto per la prima volta i quarti. Dall’altra parte, però, c’è un Auger-Aliassime che è in grande forma e che soprattutto continua a tenere viva la speranza di volare a Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it

atp shanghai 2025 de minaur e auger aliassime a caccia della semifinale e di punti per la race

© Oasport.it - ATP Shanghai 2025, De Minaur e Auger-Aliassime a caccia della semifinale e di punti per la Race

In questa notizia si parla di: shanghai - minaur

Alexander Zverev, Alex de Minaur e Medvedev al 3° turno di Shanghai. Eliminati Rublev, Mensik e Khachanov

ATP Shanghai 2025, continua la corsa di Rinderknech. Avanzano De Minaur e Medvedev

atp shanghai 2025 deATP Shanghai 2025, De Minaur e Auger-Aliassime a caccia della semifinale e di punti per la Race - Si conosceranno i nomi degli altri due semifinalisti, dopo quelli di Novak ... Da oasport.it

atp shanghai 2025 deATP Shanghai 2025, continua la corsa di Rinderknech. Avanzano De Minaur e Medvedev - I match degli ottavi della parte bassa completano l'allineamento ai quarti di finale del torneo ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione. Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Shanghai 2025 De