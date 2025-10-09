Atletico Madrid-Inter probabili formazioni dell’amichevole in Libia
Atletico Madrid-Inter probabili formazioni. Il campionato si ferma per gli impegni della nazionale per le qualificazioni ai Mondiali, l ‘Inter no. I nerazzurri, infatti, sono volati in Libia dove venerdì 10 ottobre alle 18 andranno ad affrontare l’ Atletico Madrid a Bengasi. La gara metterà in palio la Coppa della Ricostruzione ideata dal governo libico. Atletico Madrid-Inter probabili formazioni. Le due squadre saranno prive di diversi elementi impegnati con le rispettive nazionali. Ecco quindi le probabili formazioni schierate dai due tecnici Diego Simeone e Cristian Chivu: ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso, Pubill, Lenglet, Javi Galan, Ruggeri, Gallagher, Barrios, Koke, Carlos Martin, Janneh, Griezmann. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: atletico - madrid
Porto-Atletico Madrid (Amichevole, 03-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni si presentano ai loro tifosi
Newcastle-Atletico Madrid (Amichevole, 09-08-2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici
Atletico Madrid-Elche (sabato 23 agosto 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Pronto riscatto per i Colchoneros?
#InterAtletico Madrid, l'amichevole di #ReconstructionCup sarà visibile in #TV: ecco dove seguirla - X Vai su X
L'ex attaccante dell'Atletico Madrid impegnato in un calcetto ha fatto vedere di essere ancora in discreta forma #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Probabili formazioni di Atletico-Inter: chance per Diouf - Queste dunque le probabili formazioni di Atletico Madrid- Secondo passioneinter.com
Atletico Madrid-Inter, dove vedere l'amichevole in tv - Atletico Madrid, in programma venerdì 10 ottobre alle 18 a Bengasi, in Libia, sarà trasmessa in diretta da Inter Tv, disponibile su Amazon Prime Video. Come scrive today.it