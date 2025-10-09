Atletico Madrid-Inter probabili formazioni dell’amichevole in Libia

Atletico Madrid-Inter probabili formazioni. Il campionato si ferma per gli impegni della nazionale per le qualificazioni ai Mondiali, l ‘Inter no. I nerazzurri, infatti, sono volati in Libia dove venerdì 10 ottobre alle 18 andranno ad affrontare l’ Atletico Madrid a Bengasi. La gara metterà in palio la Coppa della Ricostruzione ideata dal governo libico. Atletico Madrid-Inter probabili formazioni. Le due squadre saranno prive di diversi elementi impegnati con le rispettive nazionali. Ecco quindi le probabili formazioni schierate dai due tecnici Diego Simeone e Cristian Chivu: ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso, Pubill, Lenglet, Javi Galan, Ruggeri, Gallagher, Barrios, Koke,  Carlos Martin, Janneh, Griezmann. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

