Atletica spionaggio su Jacobs | Giacomo Tortu stop per 3 anni

Roma, 9 ott. (askanews) – Giacomo Tortu, fratello di Filippo e tesserato Fidal, è stato squalificato e inibito per 36 mesi per spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs: lo ha deciso il Tribunale federale della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera). La Procura federale aveva chiesto la radiazione. Nel suo dispositivo, il Tribunale federale scagiona la Raptors Milano, società di Giacomo Tortu, e conferma “l’estraneità di Filippo Tortu” all’azione “posta in essere nel suo presunto interesse”. Nel dispositivo del Tribunale federale si legge che “pur a fronte della richiesta di radiazione fatta dalla Procura e della gravissima condotta posta in essere dal Sig. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Atletica, Giacomo Tortu squalificato e inibito per tre anni nella storia di 'spionaggio' contro Jacobs
Atletica, Giacomo Tortu squalificato e inibito per tre anni nella storia di ‘spionaggio’ contro Jacobs - Scritta la parola fine sulla vicenda di spionaggio illegale che ha coinvolto Giacomo Tortu ai danni di Marcell Jacobs. Scrive oasport.it
Atletica, il fratello di Tortu squalificato per la spy story ai danni di Jacobs: accuse gravissime - Si è concluso con la squalifica e l'inibizione per la durata di tre anni per spionaggio illegale ai danni di Jacobs il procedimento nei confronti di Giacomo Tortu ... Come scrive msn.com