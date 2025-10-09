Milano, 9 ottobre 2025 – Giacomo Tortu, fratello di Filippo e tesserato Fidal, è stato squalificato e inibito per 36 mesi per spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs (primatista italiano dei 100 metri con 9"80, medaglia d'oro dei 100 e della 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020). Lo ha deciso il Tribunale federale della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera). La Procura federale aveva chiesto la radiazione. Nel suo dispositivo, il Tribunale federale scagiona la Raptors Milano, società di Giacomo Tortu, e conferma " l'estraneità di Filippo Tortu" all'azione "posta in essere nel suo presunto interesse". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Atletica leggera, Marcell Jacobs spiato: squalificato per 3 anni fratello di Filippo Tortu