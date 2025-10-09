Atletica leggera approvata dal consiglio comunale la delibera sulla la co-gestione del polo sportivo

Un nuovo modello di gestione condivisa per valorizzare l’impianto sportivo di Atletica leggera, in zona Ippodromo, e garantire servizi e pieno sostegno alle associazioni sportive cittadine che quotidianamente vivono questi spazi. È stata approvata questo pomeriggio in Consiglio comunale la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it