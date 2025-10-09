Atletica leggera approvata dal consiglio comunale la delibera sulla la co-gestione del polo sportivo

Cesenatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo modello di gestione condivisa per valorizzare l’impianto sportivo di Atletica leggera, in zona Ippodromo, e garantire servizi e pieno sostegno alle associazioni sportive cittadine che quotidianamente vivono questi spazi. È stata approvata questo pomeriggio in Consiglio comunale la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: atletica - leggera

Atletica leggera, cinque medaglie d'oro messinesi ai Campionati Regionali Assoluti

Atletica leggera: male i due reggiani agli Europei Under 23. Osagie fallisce la finale. Cornali si ritira

Atletica leggera - "Uisp» e "Csi». Parco Alpi Apuane: doppietta di Manfredini

atletica leggera approvata consiglioConsiglio: da Tokyo al sogno dei Mondiali - Dialogo istituzionale in corso per la possibile candidatura dell'Italia nel 2029 o 2031. Si legge su fidal.it

atletica leggera approvata consiglioFurlani a Verissimo: "Ora bisogna abbassare la testa". Pronto a seguire il consiglio della mamma - Prima volta nello studio di Silvia Toffanin per il giovane campione, che si è raccontato tra vita professionale e privata. Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Atletica Leggera Approvata Consiglio