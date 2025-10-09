Giacomo Tortu, fratello di Filippo, è stato squalificato e inibito per 36 mesi per spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs: lo ha deciso il tribunale federale della Fidal. La procura federale aveva chiesto la radiazione. Il fratello del campione olimpico nella 4x100, tesserato Fidal, si era assunto l'intera responsabilità della vicenda, in quanto unico imputato, visto che non c'erano state altre imputazioni tra i tesserati federali. Nel suo dispositivo, il tribunale federale scagiona la Raptors Milano, società di Giacomo Tortu, e conferma "l'estraneità di Filippo Tortu" all'azione "posta in essere nel suo presunto interesse". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Atletica, il fratello di Tortu squalificato per la spy story ai danni di Jacobs: accuse gravissime