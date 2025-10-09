Atletica Giacomo Tortu squalificato e inibito per tre anni nella storia di ‘spionaggio’ contro Jacobs

Scritta la parola fine sulla vicenda di spionaggio illegale che ha coinvolto Giacomo Tortu ai danni di Marcell Jacobs. Il Tribunale della FIDAL, infatti, ha emesso il suo verdetto e si parla di una squalifica e di un’inibizione per il fratello di Filippo. Quest’ultimo si è assunto l’intera responsabilità per quanto è accaduto. Tortu era stato indagato e poi accusato di aver chiesto all’ex poliziotto Carmine Gallo (morto il 9 marzo) di avere informazioni sugli esiti di analisi del sangue e su contenuti di telefonate e chat tra Jacobs e il suo staff. Il fratello di Filippo sospettava, infatti, delle prestazioni dell’oro olimpico nei 100 metri a Tokyo. 🔗 Leggi su Oasport.it

