Atletica Giacomo Tortu squalificato e inibito per tre anni nella storia di ‘spionaggio’ contro Jacobs

Oasport.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scritta la parola fine sulla vicenda di spionaggio illegale che ha coinvolto Giacomo Tortu ai danni di Marcell Jacobs. Il Tribunale della FIDAL, infatti, ha emesso il suo verdetto e si parla di una squalifica e di un’inibizione per il fratello di Filippo. Quest’ultimo si è assunto l’intera responsabilità per quanto è accaduto. Tortu era stato indagato e poi accusato di aver chiesto all’ex poliziotto Carmine Gallo (morto il 9 marzo) di avere informazioni sugli esiti di analisi del sangue e su contenuti di telefonate e chat tra Jacobs e il suo staff. Il fratello di Filippo sospettava, infatti, delle prestazioni dell’oro olimpico nei 100 metri a Tokyo. 🔗 Leggi su Oasport.it

atletica giacomo tortu squalificato e inibito per tre anni nella storia di 8216spionaggio8217 contro jacobs

© Oasport.it - Atletica, Giacomo Tortu squalificato e inibito per tre anni nella storia di ‘spionaggio’ contro Jacobs

In questa notizia si parla di: atletica - giacomo

atletica giacomo tortu squalificatoSpy story Jacobs, Giacomo Tortu (fratello di Filippo) squalificato e inibito per 3 anni - Il tribunale federale della Fidal, secondo quanto riporta l'Ansa, ha deciso di squalificare e inibire Giacomo Tortu (fratello di Filippo) per 36 mesi per spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs ... Da sport.sky.it

atletica giacomo tortu squalificatoTortu e la "spy story" ai danni di Jacobs: il fratello squalificato tre anni - La sentenza è arrivata dal Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera: dura sanzione a carico di Giacomo, manager di Filippo. Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Atletica Giacomo Tortu Squalificato