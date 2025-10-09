Atalanta Zalewski si allena in campo | probabile il rientro contro la Lazio
CALCIO. Giovedì 9 ottobre l’esterno italo-polacco ha lavorato individualmente mostrando progressi e si candida per la gara contro i biancocelesti alla ripresa del campionato, domenica 19 alle 18 a Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In campo anche Zalewski, con la Lazio un esterno in più - Anche Nicola Zalewski, come Giorgio Scalvini ormai da martedì alla ripresa della preparazione a Zingonia, è tornato a lavorare individualmente in campo avviandosi a una convocazione certa alla ripresa ... Secondo calcioatalanta.it