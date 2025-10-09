Atalanta Zalewski si allena in campo | probabile il rientro contro la Lazio

Ecodibergamo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO. Giovedì 9 ottobre l’esterno italo-polacco ha lavorato individualmente mostrando progressi e si candida per la gara contro i biancocelesti alla ripresa del campionato, domenica 19 alle 18 a Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta zalewski si allena in campo probabile il rientro contro la lazio

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Zalewski si allena in campo: probabile il rientro contro la Lazio

In questa notizia si parla di: atalanta - zalewski

Atalanta, ore d’attesa per Zalewski e Hien. Cresce la fiducia per De Ketelaere

Zalewski Inter, Atalanta interessata all’ex Roma: affare in bilico, ora tocca alla società e al giocatore

Calciomercato Inter LIVE: l’Atalanta prova una trattativa blitz per strappare Zalewski ai nerazzurri: le ultime

atalanta zalewski allena campoAtalanta, Zalewski si allena in campo: probabile il rientro contro la Lazio - Giovedì 9 ottobre Zalewski ha lavorato individualmente mostrando progressi e si candida per la gara contro la Lazio. Scrive ecodibergamo.it

atalanta zalewski allena campoIn campo anche Zalewski, con la Lazio un esterno in più - Anche Nicola Zalewski, come Giorgio Scalvini ormai da martedì alla ripresa della preparazione a Zingonia, è tornato a lavorare individualmente in campo avviandosi a una convocazione certa alla ripresa ... Secondo calcioatalanta.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Zalewski Allena Campo