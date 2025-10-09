Bergamo, 9 ottobre 2025 – Non convocato dalla Nazionale italiana, dopo un anno di chiamate ininterrotte sia nella gestione Spalletti che in quella Gattuso, Daniel Maldini è uno degli otto giocatori di movimento rimasto ad allenarsi al centro sportivo di Zingonia a disposizione del tecnico Ivan Juric. Che nelle scorse settimane ne ha ridotto drasticamente il minutaggio, senza nascondere nelle dichiarazioni in conferenza stampa di attendersi di più dal 24enne attaccante milanese, date le sue potenzialità espresse con poca continuità finora. Juric ha già dimostrato in queste prime settimane di voler coinvolgere tutti i giocatori dell’organico e non voler lasciare indietro nessuno: ha puntato su Maldini, da titolare, nelle prime due giornate di campionato contro Pisa e Parma e poi nel primo tempo del debutto in Champions a Parigi, senza trovare risposte positive dall’ex rossonero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, Maldini da ritrovare: fuori dalla Nazionale e in panchina nella Dea, chiuso da Lookman