ATA supplenze 2025 26 da graduatorie di terza fascia anche a Napoli AGGIORNATO

Supplenze personale ATA per l’anno scolastico 202526: gli Uffici Scolastici si occupano di attribuire i posti, per ciascun profilo, da prima fascia (e seconda laddove esistente). In caso di esaurimento delle graduatorie ma posti ancora disponibili si passa allo scorrimento della terza fascia. Gli Uffici Scolastici pubblicano apposita liberatoria.  L'articolo ATA, supplenze 202526 da graduatorie di terza fascia anche a Napoli. AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

ata supplenze 2025 26Supplenze ATA 2025/26, si attinge anche alla Terza Fascia: pubblicate le liberatorie - Per l’anno scolastico 2025/26 l’assegnazione delle supplenze ATA segue il percorso stabilito dalla normativa: gli Uffici Scolastici provinciali procedono prima con lo scorrimento delle graduatorie di ... Da msn.com

ata supplenze 2025 26Immissioni in ruolo ATA 2025/26: oltre 23.000 posti vacanti rimangono Scoperti - 000 posti vacanti nonostante la percentuale di copertura del 100%. informazionescuola.it scrive

