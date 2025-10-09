Astro Bot un teaser suggerisce l’arrivo di nuovi livelli gratis con The Last of Us per Halloween?
Il piccolo eroe blu di Team Asobi in Astro Bot sembra pronto a tornare con una nuova avventura. e questa volta in compagnia di Joel ed Ellie. Ebbene sì, un misterioso teaser pubblicato sui canali ufficiali del team giapponese ha acceso l’entusiasmo dei fan: nel breve video, di circa venti secondi, si vede il logo dei PlayStation Studios circondato da tanti robottini del gioco PS5, ma la sorpresa arriva alla fine, quando compaiono le versioni “robotiche” dei protagonisti di The Last of Us in fuga da un Clicker. Il tutto accompagnato da un messaggio intrigante: “Come darai il via a questa stagione spettrale?”, con tanto di emoji a forma di zucca e hashtag #ASTROBOT #LastOfUs #Spooky. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: astro - teaser
Canale 88 Empolese Valdelsa. . Empoli: Astro presenta l'Ottobre Rosa. Comune di Empoli @citta_di_empoli Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa @empolesevaldelsa @associazioneastroempoli Associazione ASTRO Onlus - facebook.com Vai su Facebook
Astro Bot potrebbe ricevere dei nuovi livelli gratis a tema The Last of Us per festeggiare Halloween - Un teaser di Team Asobi suggerisce che Astro Bot potrebbe festeggiare Halloween con un aggiornamento gratuito con nuovi livelli ispirati alla serie The Last of Us. Come scrive msn.com
Astro Bot: il nuovo teaser ha annunciato l'update gratis di The Last of Us? - Per Halloween, Astro Bot potrebbe accogliere un nuovo aggiornamento gratuito dedicato proprio a The Last of Us. Riporta everyeye.it