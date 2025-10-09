Astro Bot un teaser suggerisce l’arrivo di nuovi livelli gratis con The Last of Us per Halloween?

Il piccolo eroe blu di Team Asobi in Astro Bot sembra pronto a tornare con una nuova avventura. e questa volta in compagnia di Joel ed Ellie. Ebbene sì, un misterioso teaser pubblicato sui canali ufficiali del team giapponese ha acceso l’entusiasmo dei fan: nel breve video, di circa venti secondi, si vede il logo dei PlayStation Studios circondato da tanti robottini del gioco PS5, ma la sorpresa arriva alla fine, quando compaiono le versioni “robotiche” dei protagonisti di The Last of Us in fuga da un Clicker. Il tutto accompagnato da un messaggio intrigante: “Come darai il via a questa stagione spettrale?”, con tanto di emoji a forma di zucca e hashtag #ASTROBOT #LastOfUs #Spooky. 🔗 Leggi su Game-experience.it

