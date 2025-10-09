Asteroide sfiora la Terra | Il passaggio più ravvicinato dell’anno

Un piccolo asteroide ha sfiorato la Terra lo scorso 1° ottobre, passando a una distanza sorprendentemente ravvicinata: appena 428 chilometri dalla superficie, all’altezza delle orbite tipiche della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La particolarità? L’oggetto celeste è stato scoperto solo alcune ore dopo il suo transito, evidenziando le sfide ancora aperte nella sorveglianza dei corpi minori del sistema solare. Scoperta postuma grazie alla Catalina Sky Survey. L’asteroide, denominato 2025 TF, ha un diametro stimato tra 1 e 3 metri. È stato individuato grazie al programma astronomico Catalina Sky Survey, con sede in Arizona (USA), specializzato nell’individuazione di oggetti potenzialmente pericolosi vicini alla Terra (NEO – Near Earth Objects ). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

