Asta record a Firenze venduta per 100mila euro una copia del Sidereus Nuncius di Galileo salvata dall’alluvione del 1966

Prima si è salvata dall'inquisizione e poi dal fango: una prima edizione del Sidereus Nuncius di Galileo Galilei è stata battuta all'asta per 100mila euro. A bandirla la casa d'aste più antica d'Italia, la Gonnelli di Firenze. Dove nel 1966 la copia preziosa è stata salvata per un pelo dal fango dell'Arno. Come racconta il libraio antiquario Luca Cena su Repubblica, il volume era stato trovato in un cassetto avvolto da pagine di giornale. Poi con un difficile restauro è stata data nuova vita al manifesto che è costato l'abiura all'astronomo pisano. Ad aggiudicarselo un offerente al telefono, che ora custodirà l'opera.