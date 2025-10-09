Assotir | recepire Regolamento Ue contro l’intermediazione parassitaria

Roma, 9 ott. (askanews) – Concentrare ogni sforzo per fare in modo che l’Italia recepisca il Regolamento Ue 10552020 che impone alle società di autotrasporto di avere un numero di addetti e di veicoli proporzionale al proprio fatturato. “Servono impegno e determinazione da parte di governo e Parlamento per vincere una battaglia che, oltre ai trasportatori veri, sarà decisiva per contrastare l’intermediazione parassitaria, effettiva zavorra del mercato”. È l’impegno che ha rinnovato la presidente di Assotir, Anna Vita Manigrasso, intervenendo al convegno “Filiera Logistica: dare valore all’Autotrasporto” che si è tenuto a Roma, presso la Sala della Regina alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it