Assolto Sandro Donati | nessuna diffamazione nel libro su Schwazer legittimo esercizio del diritto di critica
Sandro Donati, storico paladino della lotta al doping, già allenatore di Alex Schwazer, non diffamò Giuseppe Fischetto, medico della Fidal e figura di spicco della commissione antidoping dell’allora Iaaf, l’attuale World Athletics (federazione mondiale di atletica). Il procedimento, finito in tribunale a Trento, era scaturito a seguito della pubblicazione del libro scritto da Donati, 'I signori. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: assolto - sandro
Roberto Bo A processo il giovane sospettato di aver venduto la dose: assolto per non aver commesso il fatto. La teste non ricorda il volto - facebook.com Vai su Facebook
Assolto Sandro Donati: nessuna diffamazione nel libro su Schwazer, “legittimo esercizio del diritto di critica” - Sandro Donati , storico paladino della lotta al doping, già allenatore di Alex Schwazer , non diffamò Giuseppe Fischetto , medico della Fidal e figura di ... Riporta gazzettadelsud.it
Caso Schwazer, assolto l'ex allenatore Alessandro Donati: nessuna diffamazione al medico della commissione antidoping della Iaaf - Questa la sentenza che è arrivata dal Tribunale di Trento e che mette fine alla querela intentata dal medico, per ... Come scrive ildolomiti.it