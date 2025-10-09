Assicurazione auto il Vco tra le province dove si spende di meno per l' Rc

Novaratoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Piemonte i prezzi dell'Rc Auto sono più bassi della media italiana e la provincia dove si paga di meno è il Vco.Sono questi i dati che emergono dall'analisi di segugio.it, il sito di comparazione multimarca di prodotti assicurativi, finanziari e di tariffe. Secondo il rapporto, a settembre il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assicurazione - auto

Assicurazione auto: ecco le app che fanno davvero risparmiare

La beffa degli spettatori investiti dall’auto da rally in piazza San Carlo a Torino: “L’assicurazione non vuole risarcirli”

Come leggere, comprendere e scegliere il miglior preventivo per l’assicurazione auto

assicurazione auto vco provinceRc Auto, Verona tra le province più economiche d’Italia - Verona è tra le province più virtuose sul fronte delle assicurazioni auto: ad agosto il premio medio Rc auto è stato di 495,55 euro ... Lo riporta veronaoggi.it

Assicurazione auto Avellino, costi al ribasso: in Irpinia premio medio da 680 euro - In tre province campane, compresa quella di Napoli, diminuisce il costo dell'assicurazione dell'auto. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Assicurazione Auto Vco Province