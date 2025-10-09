Assemblea in Hera orario ridotto per le stazioni ecologiche e per il servizio ' Ecomobile'

Orario di apertura ridotto, venerdì 10, per le stazioni ecologiche di via Diana e via Ferraresi, che chiuderanno per assemblea del personale, rispettivamente dalle 11 alle 14 e dalle 10.30 alle 14.30. Sarà comunque disponibile la stazione ecologica di via Caretti, aperta come sempre in orario. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: assemblea - hera

Verso #ANCI2025 Anche quest’anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presenzierà alla cerimonia inaugurale della 42ª Assemblea Annuale ANCI “Insieme per il bene comune”, che si terrà dal 12 al 14 novembre 2025 a Bologna, presso - facebook.com Vai su Facebook

Chiede orario ridotto per allattare ma non le rispondono: prof continua a insegnare e viene sanzionata - Chiede l’orario ridotto a scuola per allattare ma non trova risposta e continua a insegnare ma la preside se ne accorge tre mesi dopo e la sanziona. Si legge su fanpage.it