Assemblea in Hera orario ridotto per le stazioni ecologiche e per il servizio ' Ecomobile'

Ferraratoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orario di apertura ridotto, venerdì 10, per le stazioni ecologiche di via Diana e via Ferraresi, che chiuderanno per assemblea del personale, rispettivamente dalle 11 alle 14 e dalle 10.30 alle 14.30. Sarà comunque disponibile la stazione ecologica di via Caretti, aperta come sempre in orario. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: assemblea - hera

