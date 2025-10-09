Assegno di inclusione senza RdC hanno perso il sostegno quattro famiglie su dieci

Senza il Reddito di cittadinanza, con l’Assegno di inclusione (AdI) e il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) sarebbe stato raggiunto un numero di famiglie inferiore tra il 40 e il 47 per cento di quella salvaguardata dalla misura in vigore dal 2019. I dati sulla riduzione della platea arrivano dal Rapporto Caritas 2025 «Assegno di inclusione – Un primo bilancio tra dati, esperienze e possibili scenari futuri» nel quale si fa il punto sulle politiche di contrasto alla povertà in Italia. Le famiglie più penalizzate, si legge all’interno del rapporto, sarebbero quelle composte da persone in età lavorative, senza figli di età inferiore a 18 anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

