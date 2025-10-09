Assegno di inclusione a Palermo il colloquio obbligatorio potrà essere effettuato anche in videochiamata

I palermitani con più di 60 anni beneficiari dell'Adi, assegno di inclusione, possono usufruire di un nuovo servizio per effettuare i colloqui obbligatori con i servizi sociali, in alternativa a quello di presenza da tenersi nell'ufficio dedicato del Comune di piazza Pietro Micca, a Boccadifalco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

