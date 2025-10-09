Assegnato il premio Nobel per la Letteratura 2025
. L’Accademia di Svezia lo ha conferito allo scrittore ungherese László Krasznahorkai «per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte». BREAKING NEWS The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.comvVaW1zkWPS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025 Chi ha vinto il Nobel per la Letteratura nel 2024. László Krasznahorkai raccoglie il testimone dunque da Han Kang, scrittrice sudcoreana premiata con il Nobel per la Letteratura lo scorso anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it
