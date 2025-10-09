Assegnati 2 Delfino d' oro e 17 Ciattè d' oro 5 alla memoria i nomi dei destinatari
Venerdì 10 ottobre, in occasione della festività del santo patrono San Cetteo, torna a Pescara la cerimonia di consegna di due riconoscimenti prestigiosi, il Ciattè d’Oro e il Deflino D’oro. Il tradizionale appuntamento si svolgerà nella sala consiliare del Comune di Pescara a partire dalle ore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: assegnati - delfino
Quando si fa squadra, le torte vengono "col buco" ed allora un doveroso ringraziamento agli sponsor: Amaretti Virginia AZ. Agr. Cycnus AZ. Agr. Luca Torre Confcommercio Savona Cartoleria Cerruti Maria Pet Star Club Da U Bazar di F. Francesca Delfino La - facebook.com Vai su Facebook