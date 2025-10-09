Cercansi n.1 disperatamente. Dopo decenni di «rassegnazione panchinara» (altri tempi, altri regolamenti, altro gioco, altro tutto.) i «portieri di riserva» trovano la loro rivincita. Diventando protagonisti di questo inizio di campionato: per gli «estremi difensori» infatti è già tempo di scrutini. Difficile districarsi tra i voti - spesso contraddittori - dei «pagellisti» professionisti. Prendiamo, ad esempio, il discusso Sommer: una sua recente prestazione è stata giudicata da «4» da un quotidiano, da «5» in una trasmissione tv e da «6» da un «sito specializzato». Pallottoliere pazzo: allo stesso tempo il portiere dell'Inter risulta bocciato, rimandato e promosso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Assalto ai numeri 1: ora tra i pali vanno di moda i "secondi portieri"