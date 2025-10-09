Aspettando ’Volontariato in festa’ Cuore solidale in piazza Ariostea

Saranno circa 65 le associazioni partecipanti, sabato dalle 8,30 alle 18,30 in piazza Ariostea a Ferrara, a ’Volontariato in Festa’. Quest’anno il filo conduttore della manifestazione sarà il tema del dono, declinato nei suoi molteplici aspetti dai volontari delle realtà associative, che porteranno in piazza laboratori e tante iniziative per incontrare la comunità. L’evento aderisce al Giorno del Dono, istituito per legge il 4 ottobre ogni anno, promosso dall’Istituto Italiano della Donazione per diffondere e celebrare i valori della solidarietà e della donazione in tutta Italia. Volontariato in FEsta raggiunge quest’anno la terza edizione e l’adesione è da record, a dimostrazione della vitalità e varietà del terzo settore che anima la città e le sue frazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

