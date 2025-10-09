aspettando i caccia nazionali erdogan chiede i typhoon al qatar

Ankara pensa ai caccia Typhoon del Qatar per sostituire la sua vecchia flotta di F-16, mentre gli F-35, al centro di una lunga e travagliata trattativa con Washington, possono essere considerati un’ ipotesi remota. Secondo quanto riportato da Middle East Eye, la Turchia sta discutendo un accordo con il Qatar per acquisire i caccia multiruolo Eurofighter Typhoon della Qatar Emiri Air Force. La flotta di caccia multiruolo sviluppati dagli statunitensi, che rappresenta il nerbo della forza aerea di Ankara, sta raggiungendo rapidamente l’obsolescenza, e spinge i vertici militari a cercare delle opzioni alternative per “ colmare un vuoto ” in attesa che i Kaan, caccia multiruolo di quinta generazione progettati dalla turca TAI in collaborazione con Bae Systems, diventino operativi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

