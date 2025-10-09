Asmel al Milan urban food policy pact global forum

Una sfida della sostenibilità alimentare e alla lotta alla povertà nelle mense scolastiche. 09.10.2024 – Il 13 ottobre 2025 Milano diventa crocevia internazionale delle politiche alimentari sostenibili ospitando il “ Milan Urban Food Policy Pact Global Forum ” (Sala di Rappresentanza dell’Università degli Studi di Milano a partire dalle 14:30). Un evento che riunisce amministratori pubblici, esperti, associazioni impegnati a riflettere sui sistemi alimentari urbani e globali e ad approfondire l’importanza della Dieta Mediterranea. Peraltro, il Forum si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle sfide della sicurezza alimentare, della lotta ai cambiamenti climatici e della tutela della biodiversità, temi decisivi per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it