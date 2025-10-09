Tempo di lettura: < 1 minuto L’ASL Benevento comunica che, per sopraggiunti impegni istituzionali, la presentazione ufficiale della campagna vaccinale antinfluenzale 20252026, prevista per domani 10 ottobre, non si terrà. L’Azienda intende comunque sottolineare che la campagna vaccinale è regolarmente avviata su tutto il territorio provinciale. La vaccinazione rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione per proteggere se stessi e le persone più fragili, riducendo il rischio di complicanze e la diffusione del virus. Il vaccino è offerto gratuitamente a: persone con età pari o superiore a 60 anni;. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ASL Benevento, al via la campagna vaccinale antinfluenzale