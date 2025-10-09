Asia Vitale star di Onlyfans denunciata | insegue il fidanzato con un coltello

Asia Vitale, creator di Onlyfans, è stata denunciata. La 22enne, vittima due anni fa di uno stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo per cui sono stati condannati sette giovani, è stata trovata in possesso di un grosso coltello a Muggiò (Monza e Brianza).La lama, secondo quanto emerso, era. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: asia - vitale

Muggiò, insegue l’ex con un coltellaccio al culmine di una lite: nei guai Asia Vitale, star di Onlyfans

Asia Vitale, la vittima dello stupro di Palermo apre un profilo OnlyFans: «Ho una predisposizione al sesso, gudagno 9mila euro in un mese»

Asia Vitale, la vittima dello stupro di Palermo a Cruciani: “Guadagno 9mila euro al mese. Ecco come”

Denunciata Asia Vitale, la giovane palermitana vittima dello stupro al Foro Italico. Avrebbe inseguito l’ex fidanzato armata di una lama lunga 34 centimetri. Il suo avvocato ha deciso di lasciare la difesa. Su TikTok, la ragazza — stella in ascesa su OnlyFans — - facebook.com Vai su Facebook

Minaccia il suo ex con un coltello: denunciata Asia Vitale, vittima dello stupro di Palermo. La sua legale lascia l’incarico - X Vai su X

Muggiò, insegue l’ex con un coltellaccio al culmine di una lite: nei guai Asia Vitale, star di Onlyfans - Due anni fa la 19enne aveva subìto uno stupro di gruppo a Palermo per cui sono stati condannati sette giovani. Scrive ilgiorno.it

Stupro di Palermo, l'avvocata di Asia Vitale si licenzia: «Ha aggredito il fidanzato, è violenta e non le credo più» - Carla Garofalo, che difendeva la ragazza vittima dello stupro di gruppo a Palermo avvenuto nel 2023, ha lasciato l'incarico. Secondo corriereadriatico.it