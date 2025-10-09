Asia Vitale star di Onlyfans denunciata | insegue il fidanzato con un coltello

Asia Vitale, creator di Onlyfans, è stata denunciata. La 22enne, vittima due anni fa di uno stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo per cui sono stati condannati sette giovani, è stata trovata in possesso di un grosso coltello a Muggiò (Monza e Brianza).La lama, secondo quanto emerso, era. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Muggiò, insegue l’ex con un coltellaccio al culmine di una lite: nei guai Asia Vitale, star di Onlyfans

Asia Vitale, la vittima dello stupro di Palermo apre un profilo OnlyFans: «Ho una predisposizione al sesso, gudagno 9mila euro in un mese»

Asia Vitale, la vittima dello stupro di Palermo a Cruciani: “Guadagno 9mila euro al mese. Ecco come”

Muggiò, insegue l’ex con un coltellaccio al culmine di una lite: nei guai Asia Vitale, star di Onlyfans - Due anni fa la 19enne aveva subìto uno stupro di gruppo a Palermo per cui sono stati condannati sette giovani. Secondo ilgiorno.it

Stupro di Palermo, l'avvocata di Asia Vitale si licenzia: «Ha aggredito il fidanzato, è violenta e non le credo più» - Carla Garofalo, che difendeva la ragazza vittima dello stupro di gruppo a Palermo avvenuto nel 2023, ha lasciato l'incarico. Come scrive corriereadriatico.it