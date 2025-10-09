Asia Vitale minaccia ex fidanzato con coltello ragazza stuprata a Palermo nel 2023 | Lui voleva pubblicare nostri video su Onlyfans in cambio di droga

I carabinieri, intervenuti sul posto, le hanno trovato nello zaino un coltello con una lama di 34 centimetri, poi sequestrato. Al culmine di una lite in casa con l’ex fidanzato, la 21enne avrebbe brandito l’arma e lo avrebbe inseguito a piedi mentre lui cercava di allontanarsi in bicicletta. Alla vi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Asia Vitale minaccia ex fidanzato con coltello, ragazza stuprata a Palermo nel 2023: “Lui voleva pubblicare nostri video su Onlyfans in cambio di droga"

In questa notizia si parla di: asia - vitale

Muggiò, insegue l’ex con un coltellaccio al culmine di una lite: nei guai Asia Vitale, star di Onlyfans

Asia Vitale, la vittima dello stupro di Palermo apre un profilo OnlyFans: «Ho una predisposizione al sesso, gudagno 9mila euro in un mese»

Asia Vitale, la vittima dello stupro di Palermo a Cruciani: “Guadagno 9mila euro al mese. Ecco come”

Denunciata Asia Vitale, la giovane palermitana vittima dello stupro al Foro Italico. Avrebbe inseguito l’ex fidanzato armata di una lama lunga 34 centimetri. Il suo avvocato ha deciso di lasciare la difesa. Su TikTok, la ragazza — stella in ascesa su OnlyFans — - facebook.com Vai su Facebook

Minaccia il suo ex con un coltello: denunciata Asia Vitale, vittima dello stupro di Palermo. La sua legale lascia l’incarico - X Vai su X

Lite per i video su OnlyFans, minaccia l’ex con un coltello: denunciata - I carabinieri della stazione di Muggiò hanno quindi denunciato la ventunenne per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e per minacce, anche se l’ex non ha presentato denuncia. Si legge su mbnews.it

Asia Vitale vittima dello stupro di Palermo minaccia l'ex col coltello, fermata dai carabinieri - Asia Vitale, vittima dello stupro al Foro Italico di Palermo, è stata denunciata per possesso di un coltello con il quale avrebbe inseguito e minacciato l'ex ... Segnala virgilio.it