Ascopiave cede a Hera il 3% di Hera Comm
Il gruppo Ascopiave, attivo nella distribuzione di gas naturale settore in cui gestisce il servizio in 454 comuni del Nord Italia, ha ceduto a Hera (foto, il presidente Cristian Fabbri) la partecipazione del 3% detenuta in Hera Comm, acquisita nell’ambito della partnership stretta con la società emiliano-romagnola nel dicembre 2019. Per questa operazione Hera ha corrisposto ad Ascopiave un controvalore di circa 55 milioni considerato "coerente con la valorizzazione della società eseguita nel 2019". L’esborso, conclude la nota, non comporterà una variazione della posizione finanziaria netta di Hera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
