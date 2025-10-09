Ascolti TV | Mercoledì 8 ottobre 2025 | Montalbano domina la serata Io Canto Family tiene testa a Canale5

Tivvusia.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La serata di mercoledì 8 ottobre 2025 ha confermato il successo delle fiction Rai e il seguito fedele dei talent show Mediaset. Repliche, cinema e approfondimento hanno animato la prima serata, con Rai1 ancora. L'articolo Ascolti TV Mercoledì 8 ottobre 2025: Montalbano domina la serata, Io Canto Family tiene testa a Canale5 proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

ascolti tv mercoled236 8 ottobre 2025 montalbano domina la serata io canto family tiene testa a canale5

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Mercoledì 8 ottobre 2025: Montalbano domina la serata, Io Canto Family tiene testa a Canale5

In questa notizia si parla di: ascolti - mercoled

ascolti tv mercoled236 8Ascolti tv 8 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati della prima serata - Su Rai1 è stata trasmessa una puntata del Commissario Montalbano e su Canale 5 c’è stato Io Canto Family. Si legge su fanpage.it

ascolti tv mercoled236 8Ascolti tv mercoledì 8 ottobre: Montalbano, Io canto family, Chi l’ha visto? - Ascolti tv 8 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Lo riporta tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Mercoled236 8