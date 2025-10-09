Ascolti TV | Mercoledì 8 Ottobre 2025 De Martino 24.5% sorpassa Scotti 24.2% Montalbano in replica sale al 20.7% Io Canto Family cala al 15.2%

Nella serata di ieri, mercoledì 8 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 3.135.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 Io Canto Family ha conquistato 2.135.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 Occhi di Gatto intrattiene 473.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 3 Days to Kill incolla davanti al video 1.087.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.444.000 spettatori (9.6%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 502.000 spettatori (4%). Su La7 Lezioni di Mafie raggiunge 793.000 spettatori e il 4.5%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 557. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 8 Ottobre 2025. De Martino (24.5%) sorpassa Scotti (24.2%). Montalbano in replica sale al 20.7%, Io Canto Family cala al 15.2%

In questa notizia si parla di: ascolti - mercoled

#AscoltiTV Total Audience | Mercoledì 1 Ottobre 2025. Uomini e Donne torna a crescere più di tutti (+92K). A seguire Amici (+76K) e Il Paradiso delle Signore (+60K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com Vai su Facebook

Ieri e oggi in TV — Ascolti di mercoledì 1° ottobre 2025: 2,5 milioni (16,5%) per la serie poliziesca Il commissario Montalbano; 2,3 milioni (15,9%) per il talent Io canto Family https://ift.tt/Pq9yiAg - X Vai su X

Ascolti tv mercoledì 8 ottobre: Montalbano, Io canto family, Chi l’ha visto? - Ascolti tv 8 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Come scrive tpi.it

Ascolti tv 8 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati della prima serata - Su Rai1 è stata trasmessa una puntata del Commissario Montalbano e su Canale 5 c’è stato Io Canto Family. Si legge su fanpage.it