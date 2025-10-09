Ascolti TV | Mercoledì 8 Ottobre 2025 De Martino 24.5% sorpassa Scotti 24.2% Montalbano in replica sale al 20.7% Io Canto Family cala al 15.2%

Nella serata di ieri, mercoledì 8 ottobre 2025, su Rai1 la replica de  Il Commissario Montalbano  ha interessato 3.135.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5  Io Canto Family  ha conquistato 2.135.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2  Occhi di Gatto  intrattiene 473.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1  3 Days to Kill  incolla davanti al video 1.087.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3  Chi l’ha Visto?  segna 1.444.000 spettatori (9.6%). Su Rete4  Realpolitik  totalizza 502.000 spettatori (4%). Su La7  Lezioni di Mafie  raggiunge 793.000 spettatori e il 4.5%. Su Tv8  4 Ristoranti  ottiene 557. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

