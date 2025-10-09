Ascolti tv i dati dell’8 ottobre 2025

Bene la Rai. Nella serata di ieri, mercoledì 8 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha coinvolto 3.135.000 spettatori pari al 20.7% di share. In onda su Canale5 Io Canto Family ha ottenuto 2.135.000 spettatori con uno share del 15.2%. Poi, in onda su Rai2 Occhi di Gatto si fwema a 473.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 3 Days to Kill registra 1.087.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Chi l'ha Visto? porta a casa ben 1.444.000 spettatori (9.6%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 502.000 spettatori (4%). Su La7 Lezioni di Mafie raggiunge 793.000 spettatori e il 4.5%.

